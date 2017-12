Fuego forestal rebasa servicios de Bomberos

GUAYMAS(GH)

Los incendios forestales que se atendieron durante el mes de noviembre en Guaymas, superaron todos los servicios que se solicitaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, apuntó el comandante de los "tragahumo".



Alberto Osuna Agramón informó que el mes pasado se atendieron 108 llamados por incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad, lo que representa el 42% del total de los servicios prestados, siendo esta la cifra más alta en el año.



Señaló que las atenciones más cercanas al sofocamiento de incendios forestales fueron las 33 destrucciones de panales de abeja, seguido de 22 servicios de ambulancia y 18 fugas de gas L.P.



"El mes pasado se dispararon los servicios de incendios forestales en el Municipio, al día atendimos un promedio de 3.6, lo cual es una cifra muy elevada pues la función del cuartel no es sólo atender este tipo de llamados", apuntó.



La mayoría de estos eventos, dijo, son provocados de forma intencional, algunos para limpiar los predios y otros por causar daños, sin que se hayan aplicado castigos a los responsables.



"Estos servicios definitivamente generan el mayor gasto en el cuerpo de bomberos Voluntarios y son eventos provocados, no ocurren por accidentes, las personas que sean testigos de estos eventos deben denunciar para que se apliquen correctivos", consideró.



Osuna Agramón agregó que en noviembre se brindaron también 17 servicios especiales, once incendios en casas abandonadas, diez falsas alarmas, nueve retiros de animales peligrosos, ocho incendios en casa habitación, siete servicios de prevención y otros.