Presumen omisión de custodios en fuga de criminal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta el momento no hay indicios de que hubo cómplices en el caso de la fuga que se registró el mes pasado en el Cereso Hermosillo 1, pero sí hubo omisión por parte de al menos siete custodios, reveló el secretario de Seguridad Pública en Sonora.



Adolfo García Morales explicó que acciones como el no inspeccionar el contenedor de basura como es debido, está considerado como una omisión, por eso siete de los empleados que laboraban en el penal ya fueron sancionados y separados de sus cargos.



"Ya penalmente el fiscal verá si en la carpeta de investigación se configura un delito para que lo consignen ante el juez", indicó.



Burló seguridad



El 14 de noviembre pasado, alrededor de las 08:30 horas, fue cuando Larry, de 36 años de edad y quien purgaba una condena de 21 años de prisión por el delito de asociación delictuosa, burló la seguridad del Cereso y se dio a la fuga presuntamente en un camión recolector de basura.



Aunque el artículo 138 del Código Penal refiere que si el preso que se fuga no comete algún acto de violencia, tanto en las instalaciones como hacia alguna persona que ahí se encuentre, no se le impondrá sanción alguna, el secretario García Morales explicó que sí habrá castigo.



"Así está el código nuestro, pero de cualquier forma el juez, dependiendo de cómo se configure el delito puede otorgarle una penalidad que se sumará a la que ya tiene", señaló.



El fugitivo es de mediana peligrosidad y no purgaba una condena de secuestro como se había dicho, detalló el funcionario estatal.