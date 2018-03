Falso que delincuente haya escapado del Cereso Uno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"No hubo fuga definitivamente", declaró el secretario de Seguridad Pública del Estado, después de que en la mañana de hoy se difundiera el rumor de que se había fugado un reo del Cereso Uno de Hermosillo.



Adolfo García Morales explicó que fue una llamada al 911 la que reportó que alrededor de las 08:00 horas, un hombre con ciertas características caminando rumbo a la Unión Ganadera, y que usaba pantalones similares a las de los reos, por lo que se activó el código rojo.



"Ya se había hecho el pase de lista a las 07:00, no faltan personas y se volvió a hacer el pase de lista, y hasta entonces ya verificamos, por eso esperamos a dar la información oficial ", dijo.



Se está investigando quién hizo la denuncia, agregó, solamente para verificar que haya sido de buena fe o no.



"Siempre que se activa el código rojo están obligadas las corporaciones a realizar el recorrido de vigilancia, incluso se detuvo a una persona que era un ex interno preliberado, porque son las características que se dieron", finalizó.