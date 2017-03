Cae por traer moto robada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran movilización policiaca fue lo que provocó la detención de Ángel Gregorio, de 40 años de edad, quien fue asegurado por la Policía Municipal mientras transportaba una motocicleta robada, en la colonia Solidaridad.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, en la esquina del bulevar Progreso y Sierra Madre Occidental, al Norte de Hermosillo, donde se aseguró una motocicleta de la marca Honda, color blanco, modelo 2017, propiedad de una empresa financiera.



Según datos proporcionados por Seguridad Pública Municipal, la motocicleta le fue despojada a un empleado de la empresa financiera el pasado 28 de febrero, en las calles Sierra del Vigía y Sierra Colorada.



La reclutadora de personal de la empresa afectada platicó que unos empleados de la compañía a la cual representa que se dedican a la cobranza en motocicleta, se percataron de que el imputado empujaba la moto robada, al mismo tiempo que cargaba una bicicleta.



"Es que esta moto se la robaron a uno de los muchachos el martes, lo asaltaron y se llevaron la moto, pero cuando los otros cobradores iban pasando por aquí, reconocieron la moto robada y entre todos detuvieron al hombre y llamaron a la Policía", relató.



El detenido aseguró que él no había sido la persona que se había robado el vehículo, sino que la había recuperado para el rumbo del cerro colorado y empujaba la motocicleta ya que no prendía y quería ponerla en resguardo, pero no dio aviso a las autoridades.



"No, yo no me la robé, yo fui el que recuperó la moto, yo se la quité al que se la robó, la bicicleta es mía, vengo del cerro ahorita", dijo.