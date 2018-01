Desnudan y atan a poste a presunto ladrón en en Bácum

BÁCUM, Sonora(GH)

En redes sociales ha trascendido un video en el que se observa a un hombre desnudo amarrado a un poste en Bácum.



Según informan, la persona fue acusada de robo y como represalia lo desnudaron y lo ataron al poste con una cartulina.



En el cartel se leía un mensaje que decía: "Esto me pasa por rata, juro no volver a usar ningún machete ni volver a tumbar a nadie, me dieron otra oportunidad por mí, yo soy quien tumba a todos con los celulares. ATTE quien puede echar la mano no se queden callados".



Según información extraoficial, la persona acusada fue identificada por el nombre de Héctor, de 30 años, el cual tiene domicilio en el lugar donde sucedieron los hechos.



Personas que tenían conocimiento de la situación dijeron que el hombre ya había sido detenido en otras ocasiones por delitos de robo pero que salía en libertad.



Se desconoce quiénes lo ataron y si las autoridades detuvieron al acusado o si investigan las causas.