Reportan 38% más muertes por accidentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un 38% más muertes a causa de un hecho de tránsito fue el saldo de 2017, año en el que también hubo más accidentes, informó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales dio a conocer que durante 2016, la Policía de Tránsito Municipal atendió un total de mil 698 hechos, en los cuales hubo 955 personas lesionadas y 50 perdieron la vida.



Mientras que hasta el 24 de diciembre de 2017 habían sucedido mil 758 accidentes, en los que resultaron 769 personas lesionadas y 69 más fallecieron por este motivo, y su principal causa se debe a la imprudencia, tanto del conductor como del peatón.



"Nosotros como ciudadanos no queremos respetar los límites de velocidad, no queremos respetar el Reglamento y la Ley de Tránsito, principalmente los límites de velocidad; eso es lo que hace la diferencia en cuanto a la magnitud de los daños de los vehículos y en las lesiones en las personas", dijo.



De acuerdo a la información proporcionada semanalmente por Seguridad Pública de Hermosillo, las principales causas de choques son la imprudencia, invadir carril y no guardar distancia entre un auto y otro.



Hasta la última semana de 2017 la Policía de Tránsito había contabilizado mil 338 choques, 172 fueron atropelladas, 168 chocaron con algún objeto fijo y del total de accidentes viales, 129 conductores se detectaron en estado de ebriedad.