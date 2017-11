Asaltantes intentan robar caja fuerte a empleados de restaurante de ensaladas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A punta de pistola, dos empleados de un comercio dedicado a la venta de ensaladas fueron amenazados y amagados por dos presuntos delincuentes, quienes intentaron abrir una caja fuerte que estaba en un vehículo, pero no lograron su cometido y se dieron a la fuga.



La Policía Municipal destacó que a las 10:35 horas del miércoles se reportó un intento de robo en las calles Aconchi y General Piña, donde se encontraba un vehículo tipo vagoneta, de la marca Chevrolet, modelo 2006, propiedad de la empresa City Salad.



Los reportantes detallaron que ellos se encontraban por fuera del carro cuando fueron abordados por dos personas, los amenazaron con el arma y los amarraron de las manos, para intentar abrir la caja fuerte que en el interior del vehículo se encontraba, pero no pudieron y se dieron a la fuga.



Los municipales levantaron el reporte e informaron a las autoridades que la caja no contaba con daños visibles, pero orientaron a los afectados a que ratificaran la denuncia ante las autoridades investigadoras.