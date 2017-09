Solicitan vigilancia en Parque Madero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de que en la mañana de ayer un hombre de apariencia indigente fuera encontrado sin vida a las afueras del Parque Madero, con signos de violencia, vecinos de los alrededores solicitaron más vigilancia en el sector.



Seguridad Pública Municipal informó que los hechos se registraron a las 07:07 horas, y al número de emergencia se reportó que un hombre había fallecido en el Parque Madero, cerca del monumento de Jesús García, sobre la calle Jesús García y callejón Arista.



Se detalló que el cuerpo contaba con una lesión en el cuello producida aparentemente con arma blanca, además de que posiblemente falleció en la madrugada, alrededor de cuatro horas antes del reporte, pero Medicina Legal será la que determine las verdaderas causas de su deceso.



PREOCUPA A VECINOS



Consternados por la situación a la que calificaron de grave en su colonia, algunos residentes comentaron que no es la primera vez que se presentan altercados en la zona, ya que la constante presencia de personas sin hogar hace vulnerable al lugar.



"No tenemos nada en contra del albergue para indigentes, pero como está muy cerca, pues los señores pasan y pasan por aquí, desde temprano andan peleando, toman mucho y hasta se duermen donde los agarre la noche y eso hace que aquí se vuelva peligroso", comentó Catalina.



La vecina en la colonia desde hace más de 60 años, agregó que realmente la problemática se concentra en los delincuentes que habitan en las colonias aledañas, ya que son ellos los que más hacen daño, como robos y asaltos a transeúntes.



CASA INVADIDA



Otros reportantes externaron que una de las casas que se ubica por la calle Jesús García fue invadida por personas que al parecer no son los propietarios y no dan confianza, ya que consumen droga.



"Yo no quiero decir mi nombre porque la verdad sí les tengo miedo, son gente que baja del cerro y viene a hacer sus cosas aquí, ya mataron a uno hoy y hace días golpearon a otro, y así se la llevan, yo no digo que son los que se meten a esa casa, pero entran y salen a cada rato diferentes ‘batos’ y nadie les dice nada", añadió un vecino.