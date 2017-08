Da la vida por salvar a su esposa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al intentar salvarle la vida a su esposa mientras se ahogaba en el interior de una alberca de un hotel de Bahía de Kino, Renso Yamil, de 31 años de edad, murió ahogado en el intento, ya que no sabía nadar.



En parte policiaco, la Policía Municipal informó que los hechos se registraron a las 20:30 horas del lunes, en el hotel Posada del Mar, situado en el bulevar Mar de Cortés y Creta, en Kino Nuevo.



Se detalló que cuando llegaron los agentes preventivos al lugar, la esposa del afectado platicó que momentos antes habían ingresado a la alberca, pero nunca imaginaron que estuviera tan honda y ninguno de los dos sabía nadar.



Explicó que inicialmente ella fue la que cayó al fondo y su esposo intentó rescatarla para que no se ahogara, pero como tampoco sabía nadar, una tercera persona ayudó primero salir primero a ella y después a su esposo, pero al parecer ya era demasiado tarde.



Los municipales le proporcionaron los primeros auxilios, al igual que personal de Cruz Roja y mientras trataban de estabilizarlo, lo trasladaron al Centro de Salud de la localidad, pero al no superar los síntomas de ahogamiento, fue declarado sin vida a las 21:10 horas.