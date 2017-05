Choca tren contra tráiler en Pitiquito

Pitiquito()

Sin muertes o lesionados que lamentar, indicaron autoridades federales, el tren impactó la caja de un tractocamión la mañana de ayer.



Informaron que el percance ocurrió a las 06:40 horas, en la intersección de las vías del tren y la carretera federal, a la altura del kilómetro 091 más 400 del tramo Altar-Caborca.



Al parecer fue la falta de prudencia del conductor del tractocamión, quien no hizo alto en dicha intersección, se señaló, lo que ocasionó el percance.



En este accidente no hubo víctimas ni lesionados, solo daños materiales en la caja del tractocamión que transportaba lácteos, indicaron.



Al lugar arribaron cuerpos de rescate y elementos de la Policía Federal, División Caminos, quienes fueron los primeros respondientes.



Muere joven, tras caer auto a barranco



Pitiquito.- Tras salir de la carretera y caer en un barranco, Maritza S., de 23 años de edad, perdió la vida, informaron fuentes policiacas.



El percance ocurrió cerca de las 22:40 horas del domingo, se indicó, en la carretera federal, tramo Pitiquito-Altar.



Según autoridades, al parecer fue el exceso de velocidad lo que ocasionó que la joven perdiera el control del pick up Chevrolet, modelo 2006, de color negro.



Esto derivó en la salida de la cinta asfáltica, y posterior caída a un barranco, donde la joven dejó de existir.