Pierde niño la vida en incendio en Navojoa

NAVOJOA, SONORA(GH)

Una ola de fuego se abalanzó sobre el rostro de Joaquín cuando abrió la puerta del cuarto donde dormía su hijo de apenas un año de edad, en el bulevar Río Humaya del fraccionamiento Aeropuerto en Navojoa.



Soportando el incesante dolor de las quemaduras en el rostro y brazos, Joaquín C. arriesgó su vida para salvar la de Ángel Paúl C, su pequeño retoño quien perdió la vida en el incidente.



La señora Guadalupe, cuñada de Joaquín, narró que el menor se encontraba dormido en uno de los cuartos de la vivienda, mientras los padres estaban en una estética contigua a la habitación y al ir a ver cómo estaba un mar de fuego los sorprendió.



"Joaquín, el papá del niño, se metió al cuarto cuando vio que se estaba quemando, pero él también se quemó todo, se lo llevaron al hospital y de ahí se lo llevarán a Obregón", abundó.



Angelito fue el menor de dos hermanos, dijo Guadalupe con lágrimas en los ojos, tratando de entender el por qué de la desgracia.



La madre del menor fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la reportaron estable, pero su esposo, Joaquín C, fue trasladado con quemaduras graves por paramédicos de Bomberos a un nosocomio de esta ciudad.