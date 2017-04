Queman colchones, se intoxican dos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos personas intoxicadas y ocho colchones quemados es el saldo que dejó un incendio en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones (Crreda), en la colonia Misión.



Según informó personal del Departamento de Bomberos, fue uno de los mismos internos quien provocó el incendio para después huir del lugar.



El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas en un centro ubicado sobre la avenida Esperanza esquina con República de Guatemala, en donde dos personas resultaron intoxicadas.



Se precisó que fueron los mismos internos quienes apagaron el fuego, con la ayuda de extintores que había en el sitio.



Elementos de Bomberos acudieron al lugar y procedieron a sacar cada uno de los colchones para mojarlos, aunque ninguno de ellos pueda ser utilizado nuevamente.



Alberto Urías, oficial de Bomberos, indicó que cuando llegaron el incendio ya estaba controlado, pero para no poner en peligro a las demás personas, los colchones fueron sacados a la calle.



"Sacamos los colchones para que esto no se hiciera más grande y que los internos no estuvieran respirando el humo que desprendía cada colchón, los cuales fueron pérdida total", agregó.



Personal de la Cruz Roja arribó al lugar para atender a los dos internos intoxicados, y al momento de revisarlos un joven mayor de edad resultó más grave, por lo que fue trasladado al Hospital General del Estado para recibir la atención médica requerida, mientras que el otro se quedó en el centro.



Para evitar más intoxicaciones, paramédicos les recomendaron quedarse un rato fuera del área donde se quemaron los colchones, con el fin de que no estuvieran respirando el humo.



Vecinos de la zona señalaron que al momento del siniestro se dieron cuenta de que un joven salió corriendo del centro, probablemente el responsable del mismo.