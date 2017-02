Viven ola de inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una ola de inseguridad se ha estado viviendo en la colonia Villas del Sur, según expresaron los vecinos, en especial en las cerradas que se ubican al final del fraccionamiento, por lo que piden apoyo de las autoridades municipales.



Son los habitantes de Villa Corzo y Villa Azueta los que reportaron que han sufrido robos y asaltos constantes, por lo están cansados de ver cómo las autoridades sólo hacen acto de presencia y no solucionen el problema.



Después de radicar más de 8 años en la cerrada Villa Corzo, María Cecilia comentó que conforme pasan los años, la inseguridad en su colonia ha ido en aumento, y que aunque está consciente de que en "todos lados está igual", no deja de afectarle.



"Ya sé que en todos lados está igual, pero aquí es dónde vivo yo y me afecta directamente, ya hasta suena como un ‘cliché’, pero estamos cansados de estar trabajando para otros, para que vengan y nos roben", dijo.



La vecina mencionó que uno de los problemas que más aquejan a los colonos son las casas desoladas, que sirven de basureros y bodega para los delincuentes, ya que las usan para guardar lo que se roban o esconderse cuando los policías los persiguen.



"Aparte que las agarran como baño público, es una peste, se hace un cochinero y se meten los vagos a drogarse, y lo peor es que llevan años así y los policías nomás vienen por ‘la cuota’ y no hacen nada", reveló.



En la cerrada Villa Azueta la situación no es tan diferente, ya que también proliferan las casas abandonadas y los robos, de acuerdo a lo que externó Milagros, quien reside en la colonia desde hace 10 años.