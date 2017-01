Bala perdida provoca heridas a hermosillense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuando convivía con sus amigos la madrugada de ayer, un hermosillense fue alcanzado por una bala perdida y resultó herido en su mejilla derecha, cerca de su ojo, por lo tuvo que ser trasladado primero a la Cruz Roja y después a un hospital.



Alejandro Peña Michel, de 38 años de edad, se encontraba con varias personas en la terraza de un bar del hotel Fiesta Americana, cuando repentinamente empezó a sangrar de su cara y cuerpo.



Sus amigos se asustaron, solicitaron el servicio médico y al no recibirlo, decidieron llevarlo de emergencia a la Cruz Roja y posteriormente a una clínica particular para ser atendido de urgencia.



LE EXTRAEN OJIVA



Ayer mismo durante la mañana los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica para extraerle la ojiva, disparada al parecer de una arma calibre 9 milímetros.



Hasta anoche Peña Michel era reportado como estable y se esperaba que este día fuera dado de alta.



Sus amigos señalan que no se dieron cuenta cuando la bala cayó, pero a la hora que ocurrieron los hechos, como a la 01:30, todavía se escuchaban los ruidos de los cohetes y otros artefactos.