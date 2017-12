Van contra motociclistas sin casco en Guaymas

GUAYMAS(GH)

Los motociclistas que circulen sin cascos por las calles de Empalme serán sancionados con 754 pesos,como lo marca la Ley 47 de Tránsito del Estado de Sonora, advirtió Guillermo Fuentes Orduño.



El jefe del Departamento de Tránsito Municipal informó que los conductores de estos vehículos ligeros y sus acompañantes deberán portar sus cascos, parabrisas o anteojos, como está especificado en la ley, sin excepción de personas.



"Es obligatorio el uso del casco de protección de los motociclistas, eso viene en la ley y la haremos valer, empezaremos a multar a quienes no cumplan con esta disposición.



Agregó que finalmente es una acción preventiva para evitar accidentes con graves consecuencias, principalmente para los conductores de motocicleta".



"En cada motocicleta, dijo, no deben viajar más de dos personas a la vez, ni tampoco exceder los límites de velocidad y la mayoría lo hacen, metiéndose entre los carros aprovechando su tamaño, sin considerar los riesgos que corre.



"Esto quiere decir que no podrán viajar más de dos pasajeros en una motocicleta, porque de hacerlo, se hacen acreedores a una sanción económica por violar la Ley 47 de Tránsito del Estado de Sonora", destacó.



A las personas que sean multadas en más de una ocasión por no portar el casco, se les quitará el vehículo y será depositado en los patios del Departamento de Tránsito Municipal.



"El propósito de esto es prevenir, es por seguridad de los mismos motociclistas, no es una acción recaudadora", subrayó, "además es algo que está especificado en la ley, sólo la haremos cumplir".