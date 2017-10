Catean yunque tras denuncia anónima

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un vehículo presuntamente de procedencia ilícita fue recuperado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigadoras Criminal (AMIC), en un operativo realizado en un yunque de la colonia Unión de Ladrilleros.



Fue a las 09:30 horas de ayer, cuando alrededor de 10 unidades de la AMIC, realizaron un cateo con base en una orden girada por el juez Oral Penal, en el negocio denominado Centro de Acopio Barrio Chulo, localizado en Joaquín Durán y República de Cuba.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, los investigadores realizaron la inspección de alrededor de 80 vehículos que estaban en el lugar, de los cuales uno resultó de procedencia ilícita, ya que no se pudo comprobar su estadía legal en el predio.



Se detalló que la diligencia se realizó debido a una denuncia anónima por robo de vehículo, por lo que el juez ejecutó la orden de cateo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.



CASO EN EL MP



Un agente del Ministerio Público especializado en maquinaria y vehículos robados será quien determine si será necesaria la detención de alguna persona que resulte responsable o si se asegurarán más vehículos.



La operación realizada en este negocio, corresponde a una de tantas diligencias que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) seguirá realizando en los distintos comercios del Estado, basado en el Artículo 308 BIS-E de las recientes reformas efectuadas al Código Penal de Sonora por el Congreso del Estado.



El fiscal general de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, en sus declaraciones ha afirmado que la dependencia estatal no "quitará el dedo del renglón" en cuanto a este tema seguirán presentándose este tipo de operativos en todo el estado.



"No puedo señalar fechas ni lugares para no alertar", dijo, "pero tomando en cuenta esta reforma al código que acaba de entrar en vigor el pasado 12 de septiembre, es que nosotros estamos realizando estas acciones".