Se llena de baches calle De los Robles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En malas condiciones se encuentra la calle De los Robles, entre Dr. Domingo Olivares y Cipreses, en la colonia Fuentes del Mezquital, donde algunos vecinos aseguran que la vialidad tiene alrededor de un mes y medio con problemas de baches.



Álvaro Bracamontes, vecino del lugar, comentó que los baches surgieron en el sitio por lo viejo que está el asfalto, además del tránsito vehicular y el agua que corre a causa de las lluvias.



"La calle está muy vieja, ya tiene como unos 10 años que no la recarpetean y luego, con las lluvias, también se deterioró más el pavimento y luego el paso de los carros contribuyó a su deterioro".



Bracamontes añadió que son los mismos vecinos quienes han rellenado con arena los baches de la calle, motivo por el cual pidió al Ayuntamiento la pronta reparación de la vialidad.



"Los mismos vecinos en veces le echan arena para que no estén tan feos y tan profundos; sabemos que no son los únicos baches en Hermosillo, la ciudad está llena, pero pues a mí como vecino sí me afecta el estado en el que está la calle y lo único que pido es que la reparen", comentó.