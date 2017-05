Lo agarran con 165 envoltorios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En posesión de 165 envoltorios de mariguana fue detenido Víctor, de 25 años de edad, en la colonia Norberto Ortega.



De acuerdo con el informe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (Amic) la captura se efectuó alrededor de las 13:15 horas del sábado cuando el joven caminaba por la calle Ricardo Valencia.



Se detalla que el hoy detenido al ver la presencia de los agentes intentó huir a fuerza de carrera pero no logró su cometido ya que fue interceptado unas cuadras más adelante.



Según el parte policiaco, al realizarle los oficiales una revisión en el interior de la mochila que cargaba en la espalda le encontraron la droga que arrojó un peso aproximado de medio kilo.



Víctor y la droga asegurada quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente.



Encuentran a persona sin vida en la Ley 57



Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado fue encontrado sin vida en la colonia Ley 57.



Según el informe de la Policía Municipal, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 03:15 horas del sábado en la avenida Once, entre las calles Monteverde y Reforma.



Se detalla que los agentes habían recibido un reporte de una persona lesionada con arma blanca en un hombro pero que al llegar se percataron de que el hombre no contaba con signos vitales.



De acuerdo con el parte policiaco, la víctima vestía short en color blanco, camisa a rayas en color rosa, gorra en color azul marino y tenis en color negro.