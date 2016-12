Cierran a navegación Puerto de Yavaros por fuertes vientos

CIUDAD OBREGÓN(GH)

A no hacerse a la mar para evitar contingencias que pongan en riesgo su vida, dadas las actuales condiciones climáticas, llamó el encargado de la Capitanía de Puerto de Yavaros a los pescadores de la región Sur de Sonora.



Eduardo López Díaz manifestó que desde el jueves 29 de diciembre se mantiene cerrado a la navegación el Puerto, cuya demarcación incluye a las comunidades pesqueras de la Bahía del Tóbari, Yavaros, Tesopobampo, El Paredón y Paredoncito, entre otras.



De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Conagua y otros organismos, explicó, para el lunes 2 de enero el clima en la región podría mejorar.



"Para el domingo y ya bien, bien, para el lunes ya se calmará el viento éste, hay mucha inestabilidad atmosférica, muchos vientos por lo que no pueden salir a trabajar las embarcaciones menores y tampoco las medianas", citó.



Las embarcaciones menores, tales como las pangas, detalló, no pueden hacerse a la mar con vientos máximos de 20 kilómetros por hora, las medianas no deben hacerlo con intensidades de 30 a 40 y las embarcaciones grandes con vientos superiores a los 50 kilómetros.



"La recomendación para los pescadores es que estén pendientes del tiempo, hay muchas formas de informarse ahorita por la radio, la televisión, los teléfonos", resaltó, "que no salgan hasta que no se les indique porque puede ser peligroso".



La Capitanía de Puerto, dijo, enviará de manera constante alertas sobre la situación del clima y el oleaje elevado, que además de poner en peligro a las embarcaciones, no permite que se realice la actividad de pesca.



La Comisión Nacional del Agua reportó ayer que para hoy sábado y mañana domingo 1 de enero, se prevén rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora, principalmente en la zona serrana y en el Golfo de California.