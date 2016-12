Hospitales del IMSS brindarán servicios sólo de urgencias

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Con motivo del asueto por la celebración de Año Nuevo, los hospitales del IMSS en Sonora brindarán servicios sólo en el área de urgencias durante el 1 de enero, dio a conocer a través de un comunicado de prensa del Instituto.



En el documento se informa que el delegado Miguel Jiménez Llamas anunció que el servicio de consulta externa será suspendido en las unidades de medicina familiar de la entidad, así como en los centros médicos de especialidades.



Con esta disposición, se indica, el 1 de enero se contará con guardias médicas y de enfermería las 24 horas del día para dar el servicio a los derechohabientes que así lo requieran pero sólo en el área de Urgencias.



También habrá personal de guardia para atender a las personas que ya estén hospitalizadas.



"El IMSS no otorga periodos masivos de vacaciones para no afectar la prestación de los servicios, por ello sólo suspenden labores en los días establecidos por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato que rige las relaciones con el Sindicato", añadió el delegado.



La unidades que contarán con servicio de Urgencias en Hermosillo son: El Hospital General de Zona No. 2 (calle Juárez y Seguro Social); el HGZ No. 14 (avenida Tecnológico y Alberto Gutiérrez); Hospital de Gineco-pediatría (Justo Sierra y Juárez); así como la UMF No. 37 (Manuel Z. Cubillas y Pedro Moreno).



De igual forma, la Unidad de Medicina Familiar No. 2 (calle Alberto Gutiérrez y 14 de Abril); la UMF No. 63 (calle Escobedo y Ley Federal del Trabajo); la UMF No. 65 (Perimetral Norte, frente al CUM) y UMF No. 68 (Bulevar Calesa y Músaro).



En Ciudad Obregón, las unidades que contarán con servicio de urgencias son: El Hospital General Regional No. 1 (calle Guerrero y Huisaguay); la UMF No. 66 (calle Jalisco y 300) y la UMF No. 33 (calle 16 de septiembre en Cócorit).