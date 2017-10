Comercialización de ganado caprino se mantiene hacia el Centro de México

Ciudad Obregón(GH)

La temporada de pariciones en el sector caprino y ovinocultor arrancó este mes de octubre y se mantendrá hasta febrero, informó Candelario Alberto Castillo Salas.



Esta etapa es positiva tras la venta que se da de las cabezas en el verano en busca de ingresos, dijo el representante del Consejo Sonorense de Caprinocultores, y para mantenerse preparados con abasto para el 2018.



"Ya es la temporada en la que inician las pariciones, de aquí para adelante, noviembre, diciembre, enero, a veces febrero, aunque lo ideal es que fuera antes de enero por lo frío, a pesar de que no hay tanto de todos modos nos pega", abundó.



Estas crías deberán crecer y desarrollarse ya sea para su venta, agregó, o para la producción de leche.



Estas fechas no son las mejores para la parición por las condiciones del clima y por la demanda que se presenta, la cual no se alcanza a cubrir, indicó.



Pese a eso, la parición no se puede cambiar al ser en el periodo de trillas cuando estas se preñan, explicó, tras una positiva alimentación.



"Nos ha ido bien siempre en pariciones, andamos al 80%, pero hay pérdidas a veces por las pocas condiciones de resguardo de los cabritos, en sus primeros 20 días no tienen capacidad de termorregulación y están expuestos al ambiente", mencionó.



La comercialización en este momento se mantiene como todo el año de manera principal hacia el Centro del País a zonas como Guadalajara, destacó, pero sin el suficiente abasto para atenderla.