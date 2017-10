Empresarios piden operación de gasoducto

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Empresarios esperan el inicio de operación del gasoducto que construye la firma IEnova, ya que traerá múltiples beneficios a todos los sectores.



"No sólo está afectando a 40 empresas que están esperando su llegada. Está afectando también a muchos hogares que están esperando este insumo para bajar sus gastos, está afectando la promoción de la región al no tener certidumbre sobre cuándo se tendrá gas natural, está afectando la creación de empleos derivados del crecimiento económico que puede generar", afirmó ayer José Regino Angulo Rodríguez, presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón.



También se afecta la generación de energía más barata, al no permitir que operen las plantas de cogeneración de la CFE, precisó, que debería poder permitir una reducción en la tarifa eléctrica.



Para el gerente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón, Alejandro Hernández Zazueta, todo lo que lleve a incrementar el crecimiento económico en la región merece el apoyo, como la industrialización del gas natural.



"Todo problema y toda división de opinión, puede solucionarse con un diálogo constructivo y de buena voluntad", indicó, "siempre debe haber más soluciones, por cada problema que se presente".



SIN REPARACIÓN



A más de dos meses de que se registraron daños en un tramo del gasoducto que pasa por la comunidad de Loma de Bácum, a la fecha sigue sin reparación, informó el secretario de Gobierno.



Miguel Ernesto Pompa Corella señaló que los opositores a la obra no han permitido el acceso de los técnicos de la empresa, por lo que el tubo está a la intemperie y perforado.



Señaló que en la comunidad Yaqui hay un grupo que se opone a la construcción del gasoducto, pero también hay otro que está a favor de la obra que debe ser escuchado.



"La realidad que se está viviendo en torno al gasoducto es una moneda que tiene dos caras", expuso, "y creo que hasta ahorita apenas se está empezando (a ver) a la otra parte que está a favor de la obra".