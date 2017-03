Esperan luz verde para captura de agua mala

Ciudad Obregón(GH)

Aunque en algunas zonas como Guaymas y Bahía de Kino ya quedó autorizada la captura de agua mala, en la región que integra las Oficinas de Pesca de Ciudad Obregón no se han emitido la autorización.



Alejandro Villaescusa Fontes, jefe de esta Oficina, recordó que el año pasado se mantuvo una situación similar, al no registrar una gran presencia de la medusa, panorama que hoy también está presente.



Lo poco que se ha visualizado en el mar mantiene tallas y tamaños pequeños, dijo, y no están en gran cantidad.



"Mañana (hoy) habrá reunión para acá para Huatabampo, apenas andan monitoreando los del Crip, los que tienen permiso pueden salir a buscar, el problema es que no hay salidas, tienen el permiso pero no se autorizado salir", comentó.



En esta localidad son 22 las cooperativas con permisos para la captura, mencionó, las cuales tienen alrededor de 65 embarcaciones autorizadas para la actividad.



Recordó que el año antepasado fue el último de capturas, aunque estás no fueron positivas.



"En esta temporada no se ve nada, en la temporada pasada tampoco hubo nada, la otra estuvo mala pero sí hubo, y la otra sí estuvo muy buena", detalló.



La agua mala o medusa tiene alrededor de 15 años capturándose en esta localidad para ser exportada a países asiáticos, indicó, donde se consume como platillo alimenticio.