Cenas de fin de año más sencillas y menos caras

Ciudad Obregón, Sonora

Las compras para la cena de Año Nuevo comenzaron desde ayer en las carnicerías del Centro de la ciudad… aunque los platillos de los cajemenses no serán tan onerosos como los de la Navidad.



El pavo relleno, la pierna al horno o el lomo a la ciruela, platillos típicos de las festividades del 24 y 25 de diciembre, quedan atrás para dar paso a otros más sencillos y menos caros, como el menudo, el pozole y la carne asada.



"Sí busca la gente de todo, pero menos que en la Navidad, ahora por ejemplo vendemos más cabeza y menudo que carne de cerdo", manifestó José Luis Osuna, encargado de una carnicería en el Mercado Municipal.



A partir de este día aumentan los compradores de carne, pero los comerciantes ven con cautela a los consumidores en el gasto de la cena que degustarán la noche del sábado.



"Andamos pensando en hacer tamales y para eso ando buscando carne de puerco pero ya vi varias carnicerías y no me convenció ni el precio ni la carne, a lo mejor se van a convertir los tamales en menudo", expresó Gabriela Ramírez.