Traductora une a dos culturas diferentes

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Traducir las consultas médicas en el poblado de San Blas a médicos estadounidenses para los habitantes de diferentes rancherías ha sido la mejor experiencia como traductora para Agripina Márquez Elizalde.



Desde hace 23 años, Agripina se ha desempeñado como traductora en Ciudad Obregón, actividad que le ha dejado importantes experiencias que han marcado su vida.



"Fui invitada en esa ocasión para ayudar a los médicos que venían de diferentes partes de Estados Unidos, diferentes especialistas que ofrecieron consultas gratuitas a personas de escasos recursos.



"Yo fui un instrumento para que todas esas personas fueran atendidas y ofrecí también mis servicios de manera gratuita", destacó.



"Me enamoré tanto del idioma cuando tenía 17 años, después de estudiar por un año en Estados Unidos", abundó, "cuando regresé a México se me presentó la oportunidad de incursionar en la enseñanza del idioma.



Agregó que posteriormente le propusieron ser intérprete y fue como nació su inquietud de especializarse en esta actividad que une a dos culturas diferentes.



"Yo no sé que fue lo más gratificante para mí, el trabajo como traductora o bien vivir la experiencia de la información tan interesante que impartió esa enfermera reconocida, que desarrolló una teoría de tratar al paciente integralmente, que implica también lo espiritual", recordó.



Otro de los trabajos de traducción que ha impactado la vida de Agripina fue cuando tradujo dos manuales para un grupo de ingenieros que adquirieron una draga de origen estadounidense, es una máquina que se emplea para limpiar cuerpos acuáticos como fondos de ríos, puertos, zonas navegables, entre otros.



Para Márquez Elizalde la traducción significa una actividad que une a dos culturas diferentes, que implica habilidad, amplio conocimiento del vocabulario, destreza y hasta un poco de improvisación.