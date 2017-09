Rector del Itson pide no recortar presupuesto 2018

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Al ser necesarios los recursos para la continuación de obras de gran importancia para el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y sus alumnos, su rector solicitó el no recorte presupuestal para el 2018.



Javier Vales García explicó que aunque el tema aún no se a analizado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la cual rige uno de los presupuestos que reciben, no tiene contemplado un incremento en este rubro.



"El lunes pasado tuvimos una reunión en Tijuana con la asociación que nos aglutina que es la Anuies y el primer borrador del presupuesto incluye un 0% de incremento real, esto quiere decir que nada más la inflación, es lo mismo que sucedió en el 2017.



Este año se ejercieron mil 300 millones de pesos, expuso, con los que se lograron grandes obras necesarias, como la ampliación del Centro de Idiomas, la ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la colonia Aves del Castillo, la ludoteca y otras áreas más.



Agregó que año con año un 82% del presupuesto se va de manera directa a la nómina de los trabajadores, académicos e investigadores, y el resto hacia las necesidades en cuestión de infraestructura.