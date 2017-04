Embarazos en menores se estabilizan en el Sur: Salud

Ciudad Obregón(GH)

Un 30% de los embarazos que se dan en la Jurisdicción Sanitaria número 4 que integra ocho municipios, son en mujeres adolescentes, señaló Mario Molina Dueñas.



Esta cifra se ha mantenido similar a la del 2016, dijo el encargado del programa de Salud Reproductiva en la Jurisdicción, pero ha disminuido un 10% en comparación con el 2015 cuando se registraron mil 860, según las consultas.



Aunque la cifra no ha ido a la alza, la falta de conciencia y responsabilidad en los jóvenes puede terminar en un desenlace fatal como la muerte, destacó.



La tarea de prevención en embarazos en adolescentes se debe dar de manera diaria, mencionó, y no basta ni bastará sólo una plática.



"El mayor número de inicio de vida sexual sigue estando entre los 15 y los 18 años, la tendencia es a incrementarse en las personas menores de 15, cifras exactas es difícil (tener), en embarazo en adolescentes afortunadamente hay una tendencia a estabilizarse, pero se sigue teniendo el 30% de embarazos", expuso.



Por lo menos 3 de cada 10 embarazos son de menores de edad, y aunque si hay casos de menores de 15 años, son pocos, indicó, y pese a las complicaciones que se registran como la preeclampsia, es mínimo el porcentaje de los embarazos que no llegan a terminar.



"El reto es grande porque las conductas o grado de responsabilidad de los adolescentes es variable, eso impacta en la culminación de los embarazos, por el hecho de estar en este rango de edad el embarazo se convierte en alto riesgo.



Además, alertó, si le agregamos antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, no ingesta de ácido fólico, múltiples parejas sexuales, obesidad, nos lleva a más riesgos".



Los adolescentes conscientes de la responsabilidad sexual usan de manera principal el preservativo como método de prevención, platicó, aunque no es el método más adecuado y se debe combinar.