Sonora exporta 95% del tomate a EU: SPT

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Las casi mil 300 hectáreas establecidas con tomate saladez y bola en Sonora cuentan con un positivo desarrollo tras iniciar con sus trasplantes en diciembre del 2016, destacó Manuel Antonio Cázares Castro.



El presidente del Sistema Producto Tomate (SPT) en Sonora indicó que aunque se han registrado temperaturas de hasta 5 grados centígrados los daños no han llegado al mantenerse la humedad y las medidas de seguridad.



"Del 15 al 20 de marzo inicia la cosecha, va muy bien, libres de plagas y enfermedades", apuntó, un poco de frío nomás pero hasta ahorita no tenemos problemas, la planta va muy bien y muy cargadita".



Pese a la relación con incertidumbre que se mantiene con Estados Unidos, país al que se exporta el 85% del tomate de Sonora, las negociaciones no se han "caído", dijo, y por el contrario Sinaloa y otros estados continúan la exportación.



Mencionó que aún así, la preocupación está latente, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene cambios drásticos en sus medidas y agenda de trabajo.



"Este señor se duerme y en la mañana -tuitea- una cosa diferente, no nos deja de preocupar, el sector está muy pendiente, se sigue exportando (de otros estados) el tomate y no ha habido ningún problema, el 85% de nuestro tomate se va a Estados Unidos", estimó.



Al momento los precios del tomate se mantienen muy bajos al existir demasiada oferta, indicó, y se espera que para el mes de marzo la situación en el mercado mejore.