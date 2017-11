Una mujer "car wash" sin límite

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Una mujer en un mundo de hombres es la frase perfecta para describir el trabajo que realiza Lorena de la Torre González, de 36 años de edad, quien se gana la vida lavando carros en la Plaza 18 de marzo.



A la hora de trabajo no hay quien desconcentre a la que llaman la "car wash", como la llaman sus compañeros, y que dicen es la única mujer de Cajeme que se dedica a este oficio.



Sus clientes son los taxistas y todos los que arriban todos los días a la que llaman plazuela,en busca de que Lorena les lave el vehículo, ya que por ser mujer consideran es más detallista en la limpieza de los vehículos.



Dos trapos de color amarillo y un balde son las herramientas que todos los días le da el sustento a la mujer lavacarros y a sus cinco hijas, en su mayoría menores de edad.



"Hace cinco años me dedico a esto, mi ex esposo fue quien me enseño el oficio, necesitábamos hacer más cosas para poder mantener a nuestras hijas y me propuso que le ayudara a lavar carros, ahora creo que el alumno superó al maestro", manifestó.



Antes de las 08:00 horas, Lorena ya está lista para iniciar con su jornada diaria, tan sólo le bastan un par de trapos para lavar al menos ocho carros al día, la temporada de calor es la más difícil por el clima, aunque también en época de frío es complicada porque tiene que pasar todo el día mojada, dijo.



EMBARAZADA HA TRABAJADO



Desde hace cinco años se dedica a esta actividad que realiza de lunes a domingo, es su mamá quien le ayuda a cuidar a sus cinco hijas mientras trabaja, hace dos años le tocó trabajar embarazada de su última hija.