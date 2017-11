Cosecha de tomate sonorense arranca en enero de 2018

Ciudad Obregón(GH)

Para enero del 2018 iniciarán las cosechas de las especialidades de tomate que se producen en Sonora, destacó Manuel Antonio Cazáres Castro.



El 100% de las diversas especialidades del tomate son exportadas hacia el extranjero cada año, señaló el presidente del Sistema Producto Tomate (SPT) en el Estado, y comienzan cada año con su siembra en el mes de octubre.



"Estamos en el desarrollo fenológico, con tomate uva, cherry, grey, algo de bola, está en inicio de formación de fruta y probablemente este para enero; la primera semana se darán las cosechas, se trasplantó en octubre", expuso.



Hasta la fecha no se ha registrado ningún problema de plagas ni enfermedades, y el crecimiento se ha dado de manera positiva, dijo, y aunque se pronostica un cambio de clima para esta semana no hay expectativas de heladas.



"El desarrollo fenológico está muy bien, el clima ha estado muy bien, sin problemas, esperamos que bajen las temperaturas de aquí al fin de semana, pero no hay riesgos de heladas hasta el momento", mencionó.



Dichas especialidades del tomate representan el 30% del total a sembrar en esta temporada, entre todas las variedades, abundó, y suman alrededor de 400 hectáreas de las mil 500 que se planean establecer en general este año.



Agregó que además en esta semana iniciarán ya con los semilleros del tomate saladez que darán cosechas en marzo y abril y es el que integra el 70% del total de la producción estatal.



"El mercado se ve bien, no tenemos problemas para exportar, no hay ninguna restricción", subrayó, "todo el tomate tiene buen precio, todo es a exportación".