Tenga cuidado con sus mascotas en época de frío

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Al registrarse desde ayer martes un cambio en el estado del tiempo, Luz Esther Salazar León, presidenta de Casa Hogar para Perros Desprotegidos, llamó al cuidado de las mascotas.



Los perros y gatos al igual que cualquier ser humano y ser vivo, pueden sufrir las inclemencias del clima, sobre todo, cuando está a la intemperie, dijo.



La gripe, tos y otros males también pueden presentarse en las mascotas y es necesario prevenirlas, resaltó.



"Sabemos que muchas personas no cuentan con recursos para comprar alguna casa de madera y refugiar a sus perros", abundó, "pero pueden improvisar reciclando muebles que ya no necesiten y puedan servir de casa a las mascotas".



La práctica de mantener a las mascotas en el patio sin una zona propia o en el techo no es correcta, mencionó, y ahora recae en el maltrato animal y lleva multa o arresto.



"Ya está el frío calando, más en la noche, hay que tratar de resguardarlos", concluyó.