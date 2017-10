Un tercer grupo se disputa Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

Un tercer grupo acaba de incursionar en Cajeme, hecho que ha impactado en la percepción de inseguridad, afirmó el secretario de Seguridad Pública en Sonora.



Adolfo García Morales en su comparecencia ante el Congreso del Estado, explicó que el problema en Cajeme no es de inseguridad, sino de narcomenudeo y delincuencia organizada.



"En Cajeme no es un problema que venga formándose ahorita", expuso, "siempre ha habido dos grupos en rivalidad de delincuencia organizada, no podemos hablar propiamente de inseguridad, podemos hablar de problema de narcomenudeo y delincuencia organizada".



"Y ahorita está un tercer grupo que acaba de incursionar", reveló.



En dos meses del operativo conjunto, se redujo en un 80% el homicidio doloso, aseguró, pero de septiembre a la fecha se dispararon las cifras.



"Se fue Gendarmería al Golfo, cambiaron al pelotón de la policía militar, eran como 250 policías", indicó, "y nos genera huecos que hay que recomponerlos con los nuestros o los que sea, pero lo vamos a hacer".