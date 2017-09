En 2017 se han detenido a 33 objetivos criminales en Cajeme

OBREGÓN, Sonora(GH)

La Policía Estatal de Seguridad Pública y corporaciones de los tres niveles de gobierno que participan en el Operativo Conjunto, han detenido a 33 objetivos criminales en Cajeme en lo que va del 2017, se dio a conocer en un comunicado.



Desde el mes de enero a la fecha se ha logrado el aseguramiento de estos objetivos criminales ligados a la delincuencia organizada, detenidos con armas de fuego de procedencia ilegal y diversas drogas.



En los operativos que ha implementado la PESP como policía subsidiaria y corporaciones federales, estatales y municipales que participan en el Operativo Conjunto en colonias con mayor incidencia delictiva, han asegurado a 2 mil 358 personas, de las cuales mil 897 fueron por faltas administrativas, 442 fueron por diversos delitos y de ellos 52 fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal para continuar con el proceso.



Las corporaciones en este periodo ejecutaron 19 órdenes de aprehensión y han recuperado 64 vehículos con reporte de robo; han logrado asegurar 52 armas de fuego a personas asociadas a la delincuencia organizada.



En la lucha contra el narcomenudeo, la PESP, de enero a la fecha, ha asegurado 201 mil 018 dosis de diversas drogas, más las 858 dosis que se han decomisado del 11 julio al 20 de septiembre por parte del Operativo Conjunto, dando un total de 201 mil 876 dosis, de las cuales 13 mil 146 corresponden a “crystal”.



La PESP, en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno, continuarán reforzando el patrullaje por sectores del casco urbano y rural, además de la labor pie tierra, se informó.



Adicional a los operativos policiacos, la PESP junto a autoridades federales y estatales, del 21 de septiembre a la fech, han realizado 12 verificaciones administrativas, siendo visitados 8 yunques, 2 chatarreras y 2 casa de empeño, quedando suspendido un yunque por considerarse un riesgo inminente al no contar con medidas de seguridad, así como no cumplir con las garantías expresadas en la Ley Federal del Consumidor y no comprobar la legal procedencia de accesorios de vehículo.



Dentro de estos operativos que llevan a cabo las supervisiones, se cuenta con la participación de la FRIM (Fuerza de Reacción Inmediata Mixta), Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Federal y Sedena; Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Profeco, Unidad Estatal de Protección Civil y Coordinación Ejecutiva de Verificaciones al Comercio Exterior -CEVCE, entre otras.



En estos operativos de verificaciones se han confiscado 285 objetos por no comprobar su legal procedencia. Los trabajos de verificación continuarán realizándose por todo el municipio de Cajeme.