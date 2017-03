Alcalde de Cajeme insiste con Gendarmería Nacional

Ciudad Obregón(GH)

Aunque fueron mil los policías militares que arribaron a Sonora y a Cajeme apenas el pasado lunes, el Municipio no desistirá en la petición de la llegada de la gendarmería a la región, destacó Faustino Félix Chávez.



El alcalde de Cajeme manifestó que aunque el apoyo será de suma ayuda en el combate de la delincuencia que se vive, aún no es suficiente para erradicarla, por lo que se seguirá en la espera de la llegada de dicha corporación.



"La Gobernadora tuvo a bien hablar con el general Cienfuegos (Salvador Cienfuegos Zepeda, general de División, secretario de la Defensa Nacional), y éste destinó a los mil elementos para Sonora, que vienen a reforzar la estrategia de operación mixta que tenemos en distintas regiones del Estado, como es el caso de Cajeme y el Valle del Yaqui".



La llegada de estos militares obedece a la no respuesta de la gendarmería y las autoridades federales, externó, y a la necesidad de combatir la delincuencia en la localidad.



"Van a reforzar el operativo mixto y la vigilancia de las zonas rurales, van a dar mayor presencia, vienen a hacer funciones de policía de vigilancia", mencionó.



El llamado hacia la gendarmería continuará, apuntó, ya que la Policía Militar y ésta no tienen las mismas facultades y cuentan con adiestramientos distintos que también son requeridos.



"Esperemos que haya resultado a corto y mediano plazo, y es muy difícil decir que vamos a tener resultados de inmediato, nadie tiene la ‘varita mágica’, el problema es serio, es complejo".



El Ayuntamiento de Cajeme continuará también trabajando en el tema en coordinación con la Policía Municipal y sus programas preventivos, indicó, así como con organizaciones civiles y religiosas, en busca de recuperar los valores en la sociedad.



Refuerzan el C4



Con el aumento de cámaras en cruceros y colonias delictivas en Ciudad Obregón, el Centro de Control, Comunicación y Cómputo (C4) busca reforzar la seguridad, destacó David Anaya Coley.



El director estatal del C4 en el Estado señaló que se realizará la colocación de botones de enlace y arcos carreteros para la verificación de autos robados, entre otras acciones.



Vigilancia impactaría a la frontera: Sheriff



NOGALES.- Por ser una frontera muy activa, la presencia militar en el Centro y Sur de Sonora podría traer repercusiones que impacten en el tema de seguridad en la frontera, consideró el sheriff del Condado de Santa Cruz, Marco Antonio Estrada.



"Reconocemos que es una frontera muy activa donde se encuentra obviamente mucho comercio muy consumidor a los dos lados, algo internacional, que es algo muy positivo", expuso.



"Pero al mismo tiempo hay que reconocer que siendo frontera y una de las principales vamos a ver el movimiento de drogas y genterumbo a los Estados Unidos", expuso.



Nunca se sabe con certeza qué podría pasar, pero cuando entran los militares podría traducirse en un indicador de que los esfuerzos locales o estatales o federales no están teniendo éxito, subrayó.



"Me gustaría pensar que si van a venir que se coordinen con autoridades y trabajen en conjunto porque quién mejor que las autoridades locales para tener el conocimiento de la gente y movimiento que están viendo", consideró.



El lunes se anunció la llegada a Sonora de mil elementos de la Policía Militar, quienes por un periodo de dos meses laborarán principalmente en la zona Centro y Sur del Estado para reforzar la seguridad.