Ven pros y contras en ampliación de importación de autos

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La ampliación del plazo anunciada por la Secretaría de Economía del decreto para la importación de vehículos, traerá consigo más contrabando, pero también la posibilidad de adquirir un auto de manera regular, explicó Efrén Rosas Leyva.



El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Obregón señaló que hasta la fecha sólo se pueden importar dos modelos de vehículos desde el extranjero: El 2008 y el 2009.



Indicó que esto trae un alza en el contrabando, pero lo que también beneficia al sector interesado en adquirir un auto dentro de la formalidad.



"Esa medida de sólo permitir dos modelos se le revirtió al Gobierno en la introducción de carros chuecos, también es negativo para la sociedad ya que nos priva de tener la oportunidad de comprar vehículos más baratos, 2004, 2005", comentó.



Este decreto ha estado activo desde el 2013-2014, recordó, y no cumplen con los requisitos del Tratado de Libre Comercio.



Mencionó que el decreto fue solicitado hace años por el sector industrial, quien aseguraba que las ventas iban a la baja por la gran adquisición de vehículos en el extranjero.



"En este momento se podría estar importando: 2014, 2013, 2012, 2011, 10 años de antigüedad pero en orden, 10 años modelo, el decreto que se firmó hace unos años se hizo para no cumplir con el Tratado que se redujo a dos años modelos nada más, es el decreto que hoy se amplió", detalló.



Lo positivo de este decreto es que los comerciantes de autos y la población en general puede acceder de manera regular a un vehículo aunque sea de alguno de estos dos modelos, agregó, con el fin de no caer en el contrabando y en la corrupción.



"Nos reduce las opciones de venta, pero no es una mala noticia, de los males el menor, es una buena noticia porque de alguna manera sigue imperando la legalidad", dijo.