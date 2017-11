Cruz Roja necesita más medicamento

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La colecta anual de medicamentos en la Cruz Roja continúa en esta ciudad, expresó José Luis Osegueda Osegueda.



Aunque la respuesta de las escuelas y empresas han sido más que positivas aún no es suficiente, aseguró el coordinador de Socorros en la Cruz Roja, y se espera más apoyo.



"Han respondido algunas escuelas, cuyos maestros o directores nos han enviado cajas con medicamentos, también algunos médicos porque los laboratorios les regalan medicinas y nos las traen en donación a la farmacia", expuso.



La colecta anual de este año es la décimo sexta edición, a favor de la misma población.



"Estamos recibiendo todo el medicamento no caduco, pero sobre todo, en esta temporada con el cambio de clima, lo que más requerimos son aquellos destinados para las enfermedades de las vías respiratorias altas, como lo son antigripales", manifestó.



A la farmacia de la Cruz Roja llegan no sólo personas que acuden al consultorio médico de la institución, expresó, sino otras personas de escasos recursos que no cuentan con lo necesario para sufragar sus recetas.



Explicó que sólo en el mes de octubre se surtieron más de mil recetas, de las cuales sólo 900 expidió el médico de la institución.