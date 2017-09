Suspenden yunque en Cajeme por no contar con medidas de seguridad

OBREGÓN, Sonora(GH)

Hasta el momento se han realizado 12 verificaciones administrativas siendo visitados 8 yunques, 2 chatarreras y 2 casas de empeño, quedando suspendido un yunque por considerarse un riesgo inminente al no contar con medidas de seguridad, así como no cumplir con las garantías expresadas en la Ley Federal del Consumidor y no comprobar la legal procedencia de accesorios de vehículo, confiscando en el lugar 21 micas (focos), se dio a conocer en un comunicado.



Desde el pasado 21 de septiembre inició un operativo de verificación en empresas del giro comercial: Casas de empeño, yunques y chatarreras realizado por autoridades de los tres niveles de gobierno, con el principal objetivo de supervisar su buen funcionamiento dentro de lo establecido por la Ley.



Dentro de estos operativos que llevan a cabo las supervisiones, se cuenta con la participación de la FRIM (Fuerza de Reacción Inmediata Mixta), Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Federal y Sedena; Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Profeco, Unidad Estatal de Protección Civil y Coordinación Ejecutiva de Verificaciones al Comercio Exterior -Cevce, entre otras.



Los trabajos de verificación continuarán realizándose por todo el municipio de Cajeme, por lo que no quedan exentos otros negocios comerciales como llanteras, bares, antros, ya que se sumarán al operativo la Dirección de Alcoholes y Control Sanitario.



Objetos que se ha confiscado en operativo de verificación que dio inicio el 21 de Septiembre de 2017.



92 computadoras para vehículo

82 micas para vehículos automotores

14 vehículos automotores

01 equipo de sonido mini componente

01 pantalla de 32 pulgadas

01 Multímetro

02 reproductores de dvd

01 mini laptop Polaroid

66 equipos de telefonía móvil

07 consolas de video juegos (04 x-box y 03 playstation)

02 reproductores de video Blue-Ray

05 tablets

01 cámara fotográfica

03 autoestereos

02 laptops notebook

02 reproductores de dvd

03 amplificadores

01 grabadora

02 equipos de telecomunicación