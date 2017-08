Perro labrador protegía a su cría, tras accidente

NAVOJOA(GH)

El amor de los padres a los hijos va más allá, incluso entre las mascotas, y ejemplo de ello lo puso Maycol, un papá perro labrador, de 8 años, quien no se separó ni un instante de su cría de dos años, luego de que lo atropellaran y muriera este fin de semana.



El papá perro pasó toda una noche en vela, bajo la lluvia siempre a lado del retoño agonizante y que finalmente murió.



Maycol no permitió que nadie se acercara, ladrando y gruñendo a quien lo intentara.



Como un perro muy "humano" llenó de bondad y buenos sentimientos describió Norma González Valdez, integrante de la Fundación Milagro Canino a Maycol.



"Cuando fuimos a rescatarlo al bulevar Rafel J. Almada él (perro labrador) no quería separarse de su hijo y no dejaba de llorarle", abundó, "no dejaba que nos acercáramos pero poco a poco hablándole bonito nos lo permitió".



El bondadoso labrador fue llevado al refugio de Milagro Canino, mientras que personal de Salubridad enterró al hijo de Mycol, indicó.



"Los dueños supieron que lo teníamos aquí (a Maycol) y vinieron por él", agregó, "nos contaron que se escaparon de su casa estos dos labradores, y uno más, el cual regresó a casa solo, pero Maycol ya no volvió porque atropellaron a su hijo".



El bondadoso animal presentaba cicatrices viejas en el lomo resultado de quemaduras, manifestó González Valdez.



Se habló con el amo de Maycol solicitándole más información del canino con la finalidad de abundar en su historia, pero el joven se negó a hablar del caso.



La historia de Maycol publicada por EL IMPARCIAL conmovió a la gente.