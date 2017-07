Revelan avances en tratamiento oncológico

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Cajeme es la casa de la inmunoterapia en América Latina, la Clínica de Oncología Molecular (OMA) es la pionera en emprender estos tratamientos que restauran o intensifican la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer, afirmó el doctor Juan Pablo Márquez Manríquez.



El director del Centro de Investigación del Cáncer en Sonora impartió la conferencia con el tema "Actualidades en el tratamiento oncológico" dirigida al público en general, así como a pacientes oncológicos y familiares de estos.



El principal objetivo fue promover la cultura de prevención y detección oportuna del cáncer, para presentar los avances en el tratamiento de la oncología a nivel molecular.



"Este día el grupo OMA CICS estamos presentando una plática sobre la inmunoterapia al cáncer, para que la gente conozca que no es nada nuevo, lo único que hacemos es promocionarla ya que es el futuro del tratamiento oncológico" destacó Márquez Manríquez.



Con palabras sencillas, el doctor investigador de la Universidad de Washington explicó lo que significan los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia, las proteínas de membrana, así como la importancia de la prevención de la recurrencia.



Detalló cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar la recurrencia, también habló sobre los llamados "péptidos" para educar al sistema inmunológico, para entrenarlo y que genere células CD8, que son las que se convierten en células asesinas de los tumores.



Son proteínas, refirió, que son biológicamente relevantes, que ayudan a que la célula normal se transforme maligna y cuando el cáncer quiera regresar éstas no lo permitan.



"Somos los únicos que estamos haciendo investigación en péptidos, que consisten en fragmentos de proteína que educan al sistema inmune y atacan las células cancerosas", añadió.



ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO



Márquez Manríquez refirió que el cáncer no es sólo un defecto molecular, por lo que hay que tratarlo con un enfoque multidisciplinario como un sistema complejo, donde va de la mano la inmunoterapia.



"Lo que nosotros queremos es que el médico oncólogo estudie más sobre inmunoterapia, inmunooncología e inmunología", destacó Márquez.



Manifestó que en el grupo OMA, además de los diferentes doctores especialistas en oncología, forma parte también del equipo el patólogo oncólogo José Antonio Matute, quien estudia los tumores más allá de todo lo que contienen, que como resultado se puede individualizar el tipo de tratamiento específico para cada paciente.



En el panel estuvo acompañado de integrantes del grupo de Oncología Molecular Avanzada, los doctores Alberto Durazo, médico investigador oncólogo; Alejando Camacho, hematólogo oncólogo; José Antonio Matute, patólogo oncólogo, y Salvador Icedo, ginecólogo oncólogo y director del grupo OMA.



Los especialistas en el tema de oncología e inmunología estuvieron respondiendo junto con el expositor doctor Márquez Manríquez las dudas e inquietudes de los asistentes.