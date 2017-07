Anhela promover Bahía de Lobos

BAHÍA DE LOBOS(GH)

Jesús Alberto Iturbide Cuevas es un joven habitante del poblado Bahía de Lobos, su hobbie es captar la puesta del Sol y el espectáculo que ofrece la hermosa naturaleza del lugar.



Su gran anhelo es tener una cámara fotográfica para hacerlo, su abuelo le heredó el gusto por la fotografía, ya que le dejó como herencia un álbum lleno de imágenes en blanco y negro con estampas de paisajes.



Iturbide Cuevas, de tan sólo 16 años, estudia el tercer semestre en la preparatoria del pueblo, su familia es de escasos recursos por lo que apenas puede solventar el gasto de sus estudios, pero su gran ilusión es tener un equipo fotográfico para captar imágenes y promover el lugar que lo vio nacer.



"Antes con mi celular podía tomar algunas imágenes, abrí una página en redes sociales pero mi equipo se descompuso y ya no he podido continuar captando imágenes, mi gran ilusión es tener mi propia cámara para enseñar al mundo lo bonito que ofrece Bahía de Lobos".



Bahía de Lobos #atardeceres es el nombre de la página en facebook que abrió, la cual ya no ha podido nutrir de imágenes, ahora sólo desea quien pueda donarle una cámara fotográfica para continuar plasmando su talento en ilustres imágenes y darle promoción a esta playa.