Falta más educación para evitar enfermedades

Ciudad Obregón(GH)

La falta de conciencia y educación en la población de todas las edades es el principal factor incidente en las enfermedades silenciosas que se pueden evitar, a través de la prevención.



Ángel Sánchez Hudson, director de Enseñanza, Investigación y Capacitación en la Secretaría de Salud, y organizador de la Feria de Salud de la 24 Reunión de Investigadores de Salud que se llevó acabo este jueves en el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), recordó que entre las enfermedades silenciosas está la diabetes mellitus y la obesidad, que representan una de las primeras causas de muerte a nivel nacional.



Estudios han comprobado que son las mujeres quienes mantienen una vida más sedentaria, y quienes son más propensas a los infartos, expuso, es decir, que hacen menos ejercicio y mantienen una mala alimentación, en comparación con los hombres.



"La primer causa de muerte en mujeres son los infartos, si juntamos todos los cáncer de mama, cervicouterino… no llegan al número de muertes por infartos, vienen por alteraciones en las grasas, en el azúcar, está calculado que para el año 2025 1de cada cuatro va ser diabético", dijo.



Aunque los sanos hábitos de salud forman parte importante de la prevención, la detección oportuna es también primordial, mencionó, para poder atacar las problemáticas y tratarlas.



"Conciencia sí hay, lo que falta es educación, muchas veces es por ignorancia o desconocimiento de los padecimientos", manifestó.



de las denominadas enfermedades ocultas, si te cortas una mano vas a que te suturen, pero estas enfermedades son silenciosas, no tenemos forma de cómo ver al interior para ver que está pasando", explicó.



Hasta el momento, no existe una vacuna que pueda prevenir estas enfermedades, recordó, y la única opción para atacarlas es ser saludable.



"Nuestro Estado tiene un alto índice de obesidad y diabetes, de síndrome metabólico, de colesterol y triglicéridos, y lo que busca la Feria es hacer conciencia acerca de estos padecimientos que a la larga pueden costar mucho dinero, para las instituciones de salud y el Gobierno", subrayó.



Aunque la comida chatarra y la comida rápida han estado presente desde hace décadas, el sedentarismo se ha ido incrementando en las nuevas generaciones a causa de la tecnología y los videojuegos, recalcó, puesto que aunque antes se consumían refrescos, harinas y comida chatarra, pero se contrarrestaba con la actividad física y saliendo a las calles a correr y jugar.