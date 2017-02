Detectan tardíamente enfermedades raras

CIUDAD OBREGÓN, SONORA (GH)(GH)

Falta de conocimiento de los médicos y un análisis tardío dificultan el tratamiento de las enfermedades raras, las cuales suelen tardarse en ser diagnosticadas.



Y es que este tipo de padecimientos suelen ser tan raros que ni siquiera se enseñan en las escuelas de Medicina.



"Estas enfermedades por ser tan raras, a los pacientes que las padecen se les retarda mucho el diagnóstico, son tan raras que ni en las escuelas de Medicina se enseñan, si vemos dolores óseos se piensa que es por el crecimiento, fiebre reumática o demás, no se sospecha de ellas, hay mucho desconocimiento y por lo tanto no se diagnóstica a tiempo", comentó Sergio Ramón Figueroa Sauceda, médico internista y jefe de la División de Medicina del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



En Sonora, mencionó, las enfermedades por depósito lisosomal son unas de las catalogadas como tal, y el número de casos en el Estado no supera los 10.



"Son un conjunto de padecimientos que por la frecuencia de presentación se han clasificado con este adjetivo de raras, dependiendo del lugar es la forma en que se clasifica, por ejemplo, en Estados Unidos se clasifica así cuando hay menos de 2 casos por 10 mil nacidos vivos, aquí, es aquella que se presenta una vez en cada 5 mil nacidos vivos", detalló.



CARACTERÍSTICAS



Algunas de las características de estas enfermedades aparte de su prevalencia, es que cuentan con un patrón de herencia o genético, destacó, por lo que son más constantes en las zonas donde se concretan parejas familiares.



"Son muy difíciles de tratar porque no hay medicamentos desarrollados para ellas, ya empiezan a fabricarse algunos, la definición de rara es por el número de pacientes, antes no había muchos tratamientos y los que la padecían estaban destinados a morir, el tratamiento ahorita para ninguna es curativo, es para mejorar la calidad de vida y detener la progresión", añadió.



Hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras para crear conciencia sobre su existencia y la falta de tratamientos.



LOS CASOS EN EL NOROESTE



En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en esta Ciudad se tiene conocimiento de por lo menos 11 casos de las 2 enfermedades más comunes raras, expuso, que son el Gaucher y Fabry.



Estas enfermedades se caracterizan por la ineficiencia del lisosoma y las encimas que destruyen los desechos de la sangre, por lo que al no funcionar, lo que se intenta desechar se aglomera en diversas zonas y órganos causando daños, reveló.



De Gaucher hay registro de tres casos, platicó, uno de Ciudad Obregón, otro de Hermosillo que se mantiene sin tratamiento, y el otro de Mexicali, y sólo se da seguimiento cada seis meses.



Esta enfermedad, describió, se caracteriza por el crecimiento del bazo y el hígado, por los dolores óseos intensos y por la baja en plaquetas, y su prevalencia en México es de un caso por cada 40 mil habitantes, aunque en Sinaloa hay más casos que en toda la República.



La segunda enfermedad rara más común en el Hospital y en el Estado denominada como Fabry, se caracteriza por tres etapas, dijo, entre ellas la de la niñez que se basa en dolores de pies y manos, problemas escolares y gastrointestinales, la de la adolescencia qué se integra por las manchas en la piel y los problemas renales y de cornea, y la tercera en edad adulta por el fallo renal y el infarto al miocardio.



De esta enfermedad, detalló el entrevistado, hay ocho casos documentados.



"En estas enfermedades el lisosoma no está haciendo lo que debe hacer, ese es el mecanismo de daño, para realizarse el procedimiento adecuado hacen falta enzimas, y dependiendo de cuál hace falta es el desecho que se acumula", agregó.



Las enzimas se encargan de concretar de manera eficiente la destrucción de los desechos, añadió, y cuando estas no son suficientes la enfermedad puede registrarse hasta los 18 o 20 años, pero cuando simplemente no hay, pueden destruir la salud en sólo unos meses.



El IMSS y EL GEEL



El Hospital de Ciudad Obregón cuenta con la tecnología necesaria para atender los casos que se registran en todo el Noroeste de México, aunque para ello requiere la coordinación con otros médicos, aseguró el galeno.



Este hospital mantiene con estrecha coordinación y trabajo con el Centro de Investigación Biométrica del Occidente, de Guadalajara, puntualizó, donde se hacen las pruebas para determinar si se tiene o no la enfermedad y si está funcionando el tratamiento.



"Se ha reconocido a la ciudad a nivel nacional como un centro de referencia nacional para pacientes con estas enfermedades, hay un equipo multidisciplinario, un sólo médico no puede manejarlas en su totalidad, se hizo un grupo de expertos denominado GEEL (Grupo de Expertos en Enfermedad Lisosomal), un reclutamiento de médicos con más experiencia en todo México", subrayó.



En el caso de Fabry son cinco los médicos en el País los que la pueden diagnosticar, explicó, uno de Guadalajara, uno de Mochis y dos de la Ciudad de México, más él, fundador.



"Fuimos los primeros en México, aquí (Obregón IMSS), en tratar al primer niño con enfermedades raras, tenía 8 años, fuimos los iniciales en Fabry, fuimos los primeros en tratar a una mujer embarazada, hemos sido la punta para realizar las guías a nivel nacional en el manejo de estos pacientes", recalcó.



Para nombrar una enfermedad como rara, debe estar en la lista de las 7 mil enfermedades raras del mundo, agregó, y si no está en dicha lista, y no se sabe qué se tiene, no se puede clasificar.