Piden derecho de vía para evitar afectaciones a comercios en CO

Ciudad Obregón(GH)

El paso sobre las vías del ferrocarril y un territorio perteneciente a Ferrocarriles de México (Ferromex), es la solución a la afectación que podrían adquirir, más de 160 comercios en la calle Sufragio Efectivo en obras de modernización.



Édgar Manríquez Barreras, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad, explicó que la propuesta se realizó desde hace más de un mes ante las autoridades correspondientes en la empresa, pero no ha habido respuesta.



"Estamos solicitando la intervención de la SCT y de Ferromex para que permitan el uso de derecho de vía para tener ese acceso y afectarnos lo menos posible, no ha habido respuesta definitiva, lo han autorizado de manera verbal, pero no oficial.



"Los negocios tienen que acondicionar también su infraestructura, hay que hacer gastos, no vamos a permitir que se nos cierren las puertas de nuestro trabajo sin una ruta alterna", destacó.



Marco Fuerte Gaytán, uno de los usuarios de la zona, manifestó que aunque la autorización ya se dio de palabra, es necesaria la autorización legal, con el fin de evitar problemas más adelante, ya que el tránsito aumentará en la zona con la zafra del trigo.



De no lograr esta autorización, más de 2 mil empleos estarían en riesgo, consideró, sin contar los empleos que se generarán con el tema de la zafra que se dará en abril y mayo.