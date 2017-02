Crecen las ventas de pescado y mariscos al inicio de Cuaresma

Ciudad Obregón(GH)

Las pescaderías de Ciudad Obregón esperan ya las ventas de la Cuaresma, aunque el consumo de los pescados y mariscos no está tan arraigadno como en otras zonas, señaló Luis Urbano Quintero Orrantia.



El comerciante de Mercajeme manifestó que la población no acostumbra añadir en su dieta los pescados y mariscos de manera constante, como las carnes de res, puerco y pollo, pero en el inicio de la Cuaresma la demanda incrementa.



"Aumenta un poco (demanda) pero se descompensa porque en el trascurso de la semana no vienen a comprar, se esperan para el viernes", expuso, "nomás el arranque es el bueno, desde el Miércoles de Cenizas, jueves y viernes, aumenta un 60%, los demás días bajan y se esperan al viernes".



Es el filete de lisa lo más vendido en esta zona del primer cuadro de la ciudad al igual que la manta y el pescado picado para el ceviche, explicó, productos con los que se batalla en cuestión de abasto.



"Hay escasez la verdad, se batalla porque no hay curvina, se está batallando con la lisa por el mal tiempo, no están sacando, incrementa el precio pero nosotros seguimos con el mismo margen de ganancia", indicó, "a nosotros nos aumentan el precio y por eso lo incrementamos, no es nomás por la temporada".



El filete de tilapia registró un aumento de 15 pesos por kilogramo, resaltó, lo que no "espanta" al cliente, pero síhace que adquiera menos producto.