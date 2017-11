Cerrarán ventanillas para subsidio en granjas acuícolas

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Las ventanillas para la solicitud del subsidio deenergía eléctrica en las Oficinas de Pesca de Ciudad Obregón cerrarán este 30 de noviembre, informó Alejandro Villaescusa Fontes.



El jefe de esta Oficinas de Pesca recordó que el incentivo puede solicitarse por quienes cuentan con electrificación y consta de un apoyo del 50% del gasto total del insumo.



"Son 50% de Conapesca más lo que da la Comisión, el productor viene pagando una cantidad menor comparado con lo que pagaría sin subsidio, la CFE te da otro subsidio del 20% al 25% del monto total del consumo, o sea, se les da un 75% en total", explicó.



Los requisitos para la solicitud de este incentivo son ya conocidos por el sector, dijo, al haber cada año varios beneficiados.



Sólo en este 2017 se apoyó en la región a 70 granjas ubicadas desde El Siáric hasta Bahía de Lobos, pero también se incluyeron algunas de Bahía de Kino y Huatabampo, agregó.



El incentivo es sólo para las granjas ubicadas fuera de la zona urbana, resaltó, y no para las bodegas de la ciudad que utilizan las granjas.



En la zona existen alrededor de 110 granjas, pero algunas de ellas mantienen su energía eléctrica en base al diésel, insumo para el que también se ofrecen subsidios, aunque no en este momento, apuntó.



El apoyo suele llegar durante el primer trimestre de cada año, después de la petición, agregó.



"Son para granjas que requieren de un subsidio para la luz, la mayor parte son de diésel ahorita, no ha llegado la electrificación a las granjas", expuso, "tienen tiempo peleando esto, hay concentradas aquí cerca de 110 granjas; sí se cumple con los requisitos, sí se les da, con eso evitamos contaminación por medio del diésel".