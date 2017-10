Acuicultores piden cerrar fronteras al camarón de Centroamérica

Ciudad Obregón(GH)

El cierre de la frontera con Brasil, Ecuador, y otras zonas de Centroamérica se solicitó por parte de los más de 2 mil 200 productores de camarón de Sonora y otras zonas del País, en busca de evitar la presencia de la cabeza amarilla.



Miguel Ángel Castro Cosío, presidente del Consejo Directivo del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (Cosaes), explicó que la frontera con Honduras ya quedó cerrada al detectarse una embarcación sospechosa con este mal, que es más dañino que la mancha blanca.



"Esta situación debe alertarnos por la cercanía y por la actividad comercial que existe con Honduras, desde donde se realizan algunas importaciones. Este virus afecta grandemente, y traerá, Dios no lo quiera, problemas muy graves que se pueden asemejar a la crisis del 2013", expuso.



En dicho año se registraron grandes pérdidas económicas por la enfermedad de la muerte temprana en la localidad, y el Gobierno federal no logró cubrir las necesidades de los productores, dijo, que fueron muy "golpeados".



EN RECUPERACIÓN



Al estar la actividad camaronícola apenas en recuperación, no puede ni debe enfrentar nuevos riesgos innecesarios, recalcó.



Esta medida debe permanecer activa hasta comprobar que los productos de dichas zonas no representan un riesgo sanitario, destacó, para los productores de México.



"Como productores hemos venido exigiendo el cierre a la frontera, sobre todo la Sur, a todo tipo de camarón, fresco, frisado o congelado que provenga de América Central, las enfermedades exóticas que no son propias de nuestro País han entrado por esa zona", describió.



Una ley que separe las actividades de la pesca y la acuaculturasolicitaron los productores de Sonora en reunión con la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, el pasado 25 de octubre.



Castro Cosiodestacó que la acuacultura se ha convertido en una actividad sustentable y generadora de empleos, y sus prospectivas de crecimiento en comparación con el mismo mar es más que positiva, y no tiene nada de semejanza a la pesca, aunque son hermanas.



"Es necesario que se haga una nueva ley de pesca y acuacultura, la que rige los destinos es insuficiente, obsoleta, y no retoma los problemas que tenemos, de un 100%, no tiene un 4% de lo que nos interesa como acuacultura, planteamos a esta legislatura que se va y a la que está por llegar que separe las actividades", comentó.



Sólo en Sonora se generan alrededor de 50 mil toneladas anuales del crustáceo, y en el País el número se multiplica, subrayó, lo que deja la necesidad de que esta sea reconocida ya como una actividad primaria, con los mismos beneficios que tiene la agricultura en las tarifas de la energía eléctrica.



"Esto (nueva ley) traería como consecuencia una nueva Secretaría", expuso, "porque la Conapesca no ha resuelto las problemáticas, esperamos que en dos meses se lleve la iniciativa, su aprobación sería una victoria que beneficiará a una actividad generadora de divisas, empleo y paz social".