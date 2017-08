Operativos policiacos prosiguen en Obregón

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Los operativos policiacos conjuntos entre los tres órdenes de Gobierno y por separado cada dependencia continúan en Ciudad Obregón y no sólo los fines de semana.



Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública en el Estado, explicó que estos se colocan en diferentes colonias de manera aleatoria, con el fin de combatir y prevenir el crimen.



"Todos los días a partir de las 7 de la noche empiezan los operativos, nos vamos cambiando de colonias, a veces cambiamos de horario, hacemos labor de proximidad también, estamos trabajando fuerte la prevención de la delincuencia y violencia", expuso.



En estos operativos se han revisado ya a más de 12 mil 200 personas y a más de 7 mil 100 vehículos, dijo, así como a más de 2 mil 960 motocicletas, sólo del 11 de julio al 20 de agosto. Abundó que aunque en este momento el "Sonora 1" está en servicio y no se ha visto durante días sobrevolando la ciudad, "El Sigiloso" sí lo ha hecho, de manera constante.



"El apoyo aéreo permanece, pero está en servicio el helicóptero y tarda un poquito, pero ‘El Sigiloso’ no se ve ni se oye pero ahí anda", señaló.



Estos operativos podrían funcionar mucho mejor con la participación de la denuncia de la ciudadanía que ha aumentado sólo de manera ligera a través del 089, indicó.



"Ocupamos que haya más denuncias anónimas, todas se atienden, hasta que se culmine el procedimiento, por eso los invitamos, la ciudadanía tiene más ojos que nosotros, con la garantía de que son anónimas.



"No pedimos ningún dato ni su teléfono ni nada", agregó, "sino resultan ciertas no hay problema".