Preocupa bullying y cutting en escuelas

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque son diferentes las problemáticas que aquejan al sector estudiantil, el bullying y cutting son los fenómenos de mayor preocupación para las autoridades de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los cuales se buscarán prevenir en este nuevo ciclo.



Micaela Rodríguez Zamora, titular de la Dirección de Programas Preventivos, explicó que aunque ningún caso llegó al extremo, sí fueron diversos los casos detectados y reportados, por lo que en esta ocasión se tomarán con mayor énfasis.



"No hay zonas con problemas en específico, lo que más se detectó el año pasado es el bullying, ese no falta en ninguna escuela, y el cutting, ese lo encontramos por grupos a nivel secundaria, fueron tres escuelas las focalizadas, grupos de 10, 30 estudiantes.



"No hubo casos graves, hubo reportes, se dan mucho, entre los mismos niños, pero no pasa de ahí, vamos, damos las pláticas y concientizan, se logró controlar", expuso.



Durante el ciclo pasado se realizó también en 100 escuelas la "Operación Mochila" que regresará en éste con mayor fuerza, dijo, en busca de evitar la presencia de drogas, sustancias nocivas o artículos que puedan usar para provocar lesiones.



"Ya tenemos solicitudes, la semana que entra les daremos seguimiento, se van a priorizar igual todo lo que es el DARE, prevención de violencia en el noviazgo, los temas del bullying y pláticas de otros temas como el cutting, sexting", mencionó.



Aunque gran parte de las pláticas se llevan hacia las secundarias y preparatorias también se visitarán jardines de niños con capacitaciones para los maestros, indicó, en busca de aumentar el impacto.