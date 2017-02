Activan plan contra la mosquita blanca

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Debido a que no es sólo la soya el cultivo susceptible a la mosquita blanca que mantiene grandes poblaciones en el Valle del Yaqui, el Inifap lanzó un plan de acción contra esta plaga.



Juan José Pacheco, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, manifestó que son diferentes las acciones que urgen implementar no sólo en este y el entrante ciclo agrícola sino siempre para la sanidad de la tierra de los próximos años.



El plan de acción se integra de tres fases, expuso, entre ellas la de excluir, suprimir o disminuir la infestación inicial, manejar la dispersión de la plaga y manejar el tiempo de exposición del cultivo.



“La plaga tiene características especiales y no es exclusivamente en el Valle del Yaqui sino en todo el Sur de Sonora, se llama interacciones, hay una serie de ellas como el clima, lo que se sembró y demás, hacen interacción y dejan estos problemas”, explicó.



El momento propicio para actuar es cuando las poblaciones son bajas, agregó, y el plan necesario para ello está integrado por el estatus fitosanitario.



“Si no lo podemos visualizar y medir difícilmente lo vamos a alcanzar, ocupamos el eje que ordena todo esto: El alimento, toda planta cultivada es hospedante, entre cultivos y maleza, hay que actuar dentro y fuera del cultivo”, mencionó.



No es la densidad de la plaga la que justifica la medida de control como se enseñó en las escuelas de agricultura, recalcó, pues aunque estás se están eliminando, el origen no se está atacando.



“Hay que hacer acciones para que la plaga llegue más tarde y menos fuerte, pero ¿cómo le hacemos?, ¿qué hacemos en el sistema de producción?, hay que excluir, suprimir o disminuir la infestación inicial, manejar la dispersión de la plaga y manejar el tiempo de exposición de cultivo a la plaga”.



La forma de cómo hacerlo es con el manejo de fechas de siembra, compactar el periodo de siembra, eliminar las socas, acelerar la capacidad de respuesta por medio de los trabajos en tiempo y forma.



Además con la destrucción de maleza hospedante, uso de insecticidas con correcta frecuencia de aplicación y técnica, esto no es exclusivo de soya, es para algodoneros y hortaliceros.



Las autoridades del Inifap presentaron el plan de acción contra la mosquita blanca para todos los agricultores del Sur de Sonora.