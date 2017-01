Viven panorama crítico por precios del trigo

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Un precio objetivo mínimo de 4 mil 600 pesos por tonelada de trigo es lo que esperan agricultores del Valle del Yaqui del sector social, destacó el presidente de la Asociación de Fondos de Aseguramiento del Estado de Sonora (Afaes).



Abel Castro Grijalva explicó que la propuesta de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) no es suficiente ni la más adecuada, para hacer rentable la actividad.



"Nos presentaron números ajustados, quedaban más o menos en 3 mil 600 pesos la tonelada de trigo, por supuesto que no dan los números ni para pagar los avíos, los más vulnerables como siempre es el sector social, seguimos con la idea de ver al secretario y al Presidente de la República, con la propuesta de Aserca definitivamente no estamos de acuerdo", comentó.



Los precios mínimos en el trigo cristalino que podrían aceptar es de 4 mil 600, dijo, mientras que 4 mil 950 para el harinero.



"El colmo de los males es que habíamos hablado de 41 dólares como compensación de bases y nos lo bajan a 38 y 30 para el harinero, eso es peor todavía, no vamos a salir, perjudicaría gravemente a los productores, no podrían sostenerse definitivamente", señaló.



Aunque durante el último mes de diciembre se mantuvo la preocupación por las altas temperaturas que seguían registrándose en este cultivo y el frío llegó, no ha sido suficiente, indicó, para el correcto y sano desarrollo del cereal.



Temen un mal año



Recordó que a esta fecha del año pasado, se tenía el doble de horas frío y no se tenía la humedad que se registra este 2017, lo que pudiera dejar daños y un año catastrófico.



Pese a este panorama el sector no se ha mantenido preocupado por los problemas que pudieran llegar con Estados Unidos, recalcó, ya que sólo es necesario buscar otros canales de comercialización.



"Estados Unidos no es el mundo, por qué tenemos que estar siempre en el puño de Estados Unidos, tenemos muchos años así, tenemos que liberarnos, ya que el Gobierno nunca se ha preocupado por el valor agregado de los productos que tenemos, está grave la situación, nos sigue humillando, hay que tener dignidad y unirnos para seguir adelante", concluyó.